مستشار قانوني لـ”الوئام”: إيذاء “طفلة مكة” جريمة.. الشرع والنظام كفلا حقوق الأبناء

قال المحامي والمستشار القانوني عبد الكريم القاضي، إن الشرع والنظام كفلا حقوق الأبناء، وهم أمانة في أعناق الآباء والأمهات، ولا يحق فيها الولاية على الأبناء والبنات كحق للآباء إنما هي لمصلحه الولد أمانة بيد وليه باعتبار الأصلح للمحضون من القصر أو البنات تكون عليهم الولاية لأن التعسف في الولاية بالإضرار بهم أمر غير جائز شرعًا ولا قانونًا.

وعلق “القاضي” على جريمة إيذاء طفلة مكة، قائلا لـ”الوئام”، إن الحضانة حق للمحضون، فإذا ثبت وقوع ضرر أو احتمال حصول ضرر أو اعتداء من أي طرف بحق الأبناء، فإن الحضانة تنزع وتعطى للجهة التي ترعى مصلحة الأبناء، سواء أقرب رجل ذكر من العصبة، أو مصلحة حكومية، كالرعاية ونحوها.

وكان المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، صرح بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص يقيد طفلة ويعتدي عليها بالضرب وتوثيقه لذلك بالتصوير ونشره، فقد تمكنت الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مقيم في العقد الرابع من العمر، اتضح بأنه والد الطفلة التي ظهرت في المقطع، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية وإحالته لفرع النيابة العامة.

وكانت الوئام نشرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء بأن الجهات الأمنية بمكة المكرمة تمكنت من إلقاء القبض على مقيم من الجنسية البرماوية، وذلك بعد قيامه بتعذيب وتعنيف وضرب ابنته التي لا تتجاوز العاشرة من العمر عبر مقطع فيديو تم توثيقه من قبل الأب المعنف.

وأظهر الفيديو المنتشر قيام أحد المقيمين بمكة من الجالية البرماوية، بربط ابنته القاصر بسلم حديدي وضربها بسلك كهربائي وسط صراخ وبكاء من قبل الطفلة في مشهد تجردت منه الإنسانية دون مراعاة لحالة الطفلة الصحية والنفسية.