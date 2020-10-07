المراعي.. العلامة الغذائية الأعلى قيمة في السعودية والإمارات

تصدّرت المراعي، شركات قطاع الأغذية من حيث قيمة العلامة التجارية في السعودية والإمارات لعام 2020، بقيمة بلغت 2.7 مليار دولار وفقًا لتصنيف براند زي الصادر عن شركة كنتار لأبحاث السوق.

ويعد تصنيف براند زي BrandZTM التصنيف الوحيد الذي يأخذ بعين الاعتبار انطباعات المستهلكين بالإضافة إلى المعلومات المالية للعلامات التجارية، ومساهمة العلامة التجارية في العوائد المالية للشركة لقياس مدى تميز العلامة ومغزاها ومدى حضورها في ذهن المستهلك.

قال عبد الله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي في شركة المراعي: “نحن سعداء بهذا التصنيف الذي يعزز ريادتنا في قطاع الأغذية ويؤكد أن المراعي شركة تركز في المقام الأول على المستهلك”.

وأضاف “العتيبي”، أن تصدر هذا التصنيف يحثنا على الاستمرار في تقديم أفضل قيمة لعملائنا كل يوم، والحفاظ على الثقة التي نفخر بها ونسعى جاهدين للاحتفاظ بها”.

كانت المراعي قد تصدّرت قائمة العلامات التجارية الأكثر اختيارًا من قبل المستهلكين في السعودية لعام 2020، كما تصدّرت أيضًا قائمة العلامات التجارية ذات السمعة الأفضل بين المستهلكين السعوديين لعام 2019؛ وفق تصنيف براند إنديكس الصادر عن شركة يوجف.

تعد المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط.