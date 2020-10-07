آخر تطورات #كورونا عالميا.. إيطاليا تسجل قفزة حادة للإصابات اليومية

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات،

أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، أنها سجلت نحو 3600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك لأول مرة يتجاوز مؤشر الحالات اليومية فى البلاد حاجزالـ3000 منذ أواخر أبريل الماضى.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، فى إحصائية جديدة، بحسب “روسيا اليوم”، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3678 حالة، مقابل 2667 فى بيانات أمس الثلاثاء، لتصل إلى مستوى 333940.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع حاد لمؤشر الإصابات اليومية فى البلاد، حيث تعتبر هذه المرة هى الأولى عندما يتجاوز هذا العدد مستوى 3000 حالة منذ 24 أبريل حينما بلغ 3022.

ومع ذلك رصدت وزارة الصحة 31 وفاة جديدة جراء الفيروس خلال اليوم الماضى، مقارنة مع 28 فى إحصائية الثلاثاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى إيطاليا إلى 36061 متوفيا.