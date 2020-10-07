أكثر من 10 ملايين مشاهدة للمواد الإعلامية لعودة موسم العمرة على أدوات الرئاسة الإعلامية

حصدت المواد الإعلامية التي نشرتها الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من (10) مليون مشاهدة، في ثلاثة أيام، بدأت مع بداية موسم العمرة، وتستمر إلى انتهاء العمرة، من خلال عدد من المواد الإعلامية التي تنوعت ما بين مقاطع فيديو، وصور، وأخبار، وتقارير صحفية، كما وصل هاشتاق #المسجد_الحرام ترند على تويتر في اليوم الأول.

حيث مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، أن إدارة الإعلام والاتصال، والمركز الإعلامي، عملت على هذه المواد منذ بداية موسم العمرة، عبر خطة عمل محوكمة تم وضعها عن طريق فريق عمل مشترك مكون من نخبة من الشباب السعودي المؤهلين علمياً وعملياً في الإعلام والاتصال، وإدارة المحتوى، والنشر والتحرير، والتصوير والإنتاج والإخراج، وفي الإدارة، ووضع الخطط وتنفيذها.

وقال “المسعودي” ،إن الإدارة بدأت بوضع خطة العمل قبل بداية الموسم بوقت كاف ومراجعتها وحوكمتها، والتأكد من جاهزية تطبيقها، ثم بدأ العمل من صباح يوم الأحد، مع وصول أول فوج للمعتمرين، وكان باكورة الأعمال البث المباشر لوصول المعتمرين، ودخلهم إلى المسجد الحرام من خلال حسابات الرئاسة العامة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التصوير(الفيديو والفوتغرافي)، وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، واللقاءات مع المعتمرين لرصد مشاعرهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة وجودتها.

وأكد “المسعودي”، أن عدد المشاهدات تجاوز (10) مليون مشاهدة على جميع الأعمال التي تم بثها في (تويتر، وانستغرام، وسناب شات، والموقع الرسمي للرئاسة).

ورحب بالتعاون مع جميع الوسائل الإعلامية، قائلا: جميع الأعمال التي يعدها الزملاء في إعلام الحرمين، يتم تزويد جميع الجهات الإعلامية بها، وعلى رأسها وسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة، وهي أعمال إعلامية تقدم باحترافية عالية ينفذها فريق عمل من الشباب السعودي الطموح والمتمكن، وتوفر له جميع الإمكانيات من أدوات وتسهيلات، بتوجيه ودعم من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وعبر “المسعودي” عن بالغ سعادته عما تحقق من نجاح للحملة الإعلامية خلال الأيام الماضية، والتي هدفها إيصال رسالة الحرمين الشريفين إلى جميع أنحاء العالم، نظرا لضرورة نشرها واهتمام العالم بها، ولإبراز الجهود والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله-.

يذكر أن الإدارة العامة للإعلام والاتصال، أنتجت عددا من الفيديوهات، والتقارير والأخبار الصحفية، والصور الفوتوغرافية، ولاقت تفاعلاً واسعا من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.