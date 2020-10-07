أردوغان في زيارة خاطفة للدوحة .. ونيابة قطر تعتقل أشخاصا بذريعة غسيل الأموال

أصدر النائب العام القطري،اليوم،أمرا بالقبض على عدد من الأشخاص بذريعة غسل الأموال،

و قالت وكالة الأنباء القطرية إن ذلك يأتي بعد ما أفادت الإشارات الأولى من الجهات المختصة، بوجود حركة أموال كبيرة يشتبه بأن تكون من الجرائم التي تندرج تحت جرائم غسل الأموال التي يعاقب عليها القانون.

و في زيارة مفاجئة وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدوحة و التقى خلال زيارته بأمير قطر

و قال مكتب الرئيس التركي، الثلاثاء، إن رجب طيب أردوغان سيزور قطر للمرة الثانية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد،

وسيلتقي الرئيس التركي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حيث سيبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في ثاني زيارة له لقطر منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأتي زيارة أردوغان لقطر في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على تركيا بسبب تدخلها المستمر في شرق البحر المتوسط وليبيا وإقليم ناغورني كاراباخ مما يشكل علامة استفهام كبرى حول الزيارة.