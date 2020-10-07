أكثر من 285 جهازا طبيا وحركيا لخدمة مسني ومسنات الرياض

أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن عدد الأجهزة الطبية والمعينة التي وفرتها دور الرعاية الاجتماعية لخدمة المسنين والمسنات بالرياض تجاوزت الـ285 جهاز حركي وكهربائي.

وتشمل الأجهزة بحسب نوعها “الأسرة طبية بكافة انواعها العادية منها والثلاثية والخماسية الحركة والكراسي المتحركة واجهزة الليزر لعلاج تقرحات الفراش واجهزة المساج اليومي ورافعات حمل الأوزان الثقيلة والمراتب الهوائية الكهربائية والسياكل الثابتة والطبية والمشايات واجهزة السير الكهربائي والحواجز الأسفنجية بالإضافة إلى عجلات اليدين والرجلين وأجهزة النادي الرياضي الداخلي في الدار “.

وأشار مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي إلى أن أعداد المستفيدين من هذه الأجهزة داخل دور الرعاية الاجتماعية بالرياض يصل إلى 118 مسن ومسنة مصنفين إلى “مسنين وطريحي الفراش والحالات النفسية وحالات التأهيل ” ويعمل معهم اكثر من 300 موظف وموظفة مابين ” كادر اداري واجتماعي ونفسي وطبي متخصص بالإضافة إلى موظفي الصيانة والنظافة والطهاة”.