مقطع فيديو صادم من السودان.. مواطنون يحاصرون مخبزا ويأخذون العجين

حاصر مواطنون سودانيون، مخبزا في العاصمة الخرطوم، وأخذوا العجين على مرأى ومسمع من الجهات المختصة بعد حدوث عطل مفاجئ في المخبز.

المقطع الذي اطلعت عليه “الوئام” يعود إلى ليلة أمس الثلاثاء عندما داهمت مجموعات من المواطنين أحد المخابز في أطراف العاصمة السودانية الخرطوم لأخذ حصتهم من الخبز، وفي الوقت الذي تعلل فيه صاحب المخبر بعطل في الفرن الرئيسي لم يجد أمامه أي طريقة للنجاة من أسئلة المواطنين ومطالبتهم الملحة له ووزع لهم العجين المجهز للخبز وبسعر الرغيف الرسمي.

وتعيش الخرطوم وعدة ولايات سودانية أزمة طاحنة في الوقود ودقيق الخبز الأمر الذي أحدث فجوة غذائية كبيرة في الوقت الذي لم تتحرك فيه الحكومة الانتقالية لمواجهة الوضع الغذائي بالبلاد لانشغالها بملف السلام.