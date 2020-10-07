الإفراج بكفالة عن شرطي أميركي متهم بقضية مقتل جورج #فلويد

أفرجت السلطات الأميركية، اليوم الأربعاء، عن الشرطي الأمريكي المتهم في قضية مقتل جورد فلويد.

وكانت محكمة أمريكية حددت في يونيو الماضي كفالة بقيمة 1.25 مليون دولار للإفراج عن الضابط المتهم بقتل المواطن الأمريكي، جورج فلويد.

ومثل الشرطي السابق في مينيابوليس المتهم بقتل فلويد، صاحب البشرة السمراء، للمرة الأولى أمام المحكمة التي حددت الكفالة الإفراج عنه على ذمة القضية.

واستند المدّعون، في مطالبتهم برفع قيمة الكفالة لأكثر من مليون دولار، إلى “خطورة التهم” الموجهة إلى الشرطي والغضب العام، وذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وواجه الضابط ديريك تشوفن اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية والقتل الخطأ. ووجهت إلى ثلاثة ضباط آخرين تهمة المساعدة والتحريض على القتل.

وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في الولايات المتحدة ودول أخرى ودعوات لإصلاح الشرطة الأمريكية.