قرقاش عن تصريحات #بندر_بن_سلطان : شهادة للتاريخ.. ومصالحنا أولا والتزامنا الأخلاقي بالقضية الفلسيطنية تبقى عنوان المرحلة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن شهادة الأمير بندر بن سلطان للتاريخ تمثل سردا صادقا لالتزام السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف قرقاش المصارحة تأخرت ولكنها تبقى ضرورية، فرص الأمس لن تتكرر والمقاربة العقلانية والتي تراعي مصالحنا أولا والتزامنا الأخلاقي بالقضية الفلسطينية تبقى عنوان المرحلة.

وقال الأمير بندر بن سلطان إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات “أبو عمار” أبلغه بأنه توصل لاتفاق مع إدارة الرئيس الأمريكي كلينتون بشأن السلام مع إسرائيل وفوجئت بعد ذلك بأن الأمر غير صحيح.

وأضاف: أنا والسفير المصري صرنا نشك في كلام أبو عمار عندما قال إنه كاد أن يتوصل للسلام مع إسرائيل، وفقا لحواره مع قناة العربية.

وتابع: كنت أريد أن أبكي في 2001 لضياع فرصة للسلام مرة أخرى.

وأكمل قائلا في حواره أنه على الرغم من إهدار أبو عمار فرصة السلام فإن القيادة السعودية أقنعت كلينتون بعدم تحميل الفلسطينيين المسؤولية.