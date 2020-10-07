خالد بن سلمان يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتزكيته وليًا للعهد في الكويت

هنأ نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان الشيخ مشعل الأحمد الصباح بمناسبة تزكيته ولياً للعهد بدولة الكويت الشقيقة، سائلاً الله لسموه التوفيق والسداد في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أجرى اتصالا هاتفيا اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بارك فيه لسموه اختياره وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

وسأل سمو ولي العهد، الله العلي القدير أن يعين سموه ويوفقه لخدمة الكويت وشعبها الشقيق.

وقد أعرب الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن عظيم شكره لسمو ولي العهد على ماعبر عنه من مشاعر أخوية، مؤكداً على العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين الشقيقين.