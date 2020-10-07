المظالم يلغي قرار نقل معلمة بسبب امتناعها لتدريس مادة غير تخصصها

أصدر ديوان المظالم حكما إداريا بإلغاء قرار نقل معلمة من مدرسة لأخرى تحت مسوغ تأديبي بسبب امتناعها عن تدريس مادة في غير تخصصها في محافظة الطائف.

وكانت المعلمة قد رفعت دعوى مطالبة بإلغاء القرار الذي صدر من التعليم والمتضمن نقل المدعية من المدرسة السابعة والعشرين في وسط محافظة الطائف إلى المدرسة الخامسة والعشرين في الحوية.

وقال وكيل إدارة التعليم، إن النقل بدافع تأديبي وجاء بعد تحقيق إدارة التعليم معها لامتناعها عن تدريس مادة (مهارات البحث)، كما أفادت بأن هذه المادة خارجة عن تخصصها ويصعب عليها تدريسها لصعوبة منهجها الجديد.