طهران تمر بأشد أيامها مرارة… أكثر من 117900 وفاة بكورونا في إيران

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 450 مدينة في إيران تجاوز 117900 شخص.

بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 28091 وفي خراسان رضوي 8880، وفي أصفهان 6014، وفي أذربيجان الشرقية 4123.

وفي أذربيجان الغربية 3132، وفي همدان 3123، وفي كردستان 2141، وفي يزد 1586، وفي هرمزكان 1575، وفي أردبيل 1381، وفي زنجان 1118، وفي قزوين 1099 وفي إيلام 980.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة عدد الضحايا 239 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم منذ بدء تفشي كورونا في الأشهر الثمانية الماضية.

بينما لم يفعل نظام الملالي أقل شيء لمساعدة الناس والنظام الصحي في البلاد في مواجهة كورونا، ألقى روحاني بوقاحة باللوم على المواطنين مرة أخرى اليوم، قائلاً: يجب علينا جميعًا الالتزام بالبروتوكول ولا يجوز لأحد أن ينتهك ذلك أينما كان هناك نمو ثقافي واجتماعي اليوم سوف يتغلبون على كورونا، وحيثما ينخفض ​​النمو الثقافي والاجتماعي لا قدر الله لا يلتفتون للقواعد والأنظمة، ولا يلتفتون لأنظمة المقر الوطني لكورونا ستحل هناك مشكلة.

وفي الوقت نفسه، قال محمد بيكي، عضو لجنة الصحة في مجلس شورى النظام: رغم عدم استعداد التربية والتعليم، أمر روحاني بإعادة فتح المدارس مبكرًا، وبعد نحو شهر اجتاحت البلاد موجة متزايدة من كورونا.

ذكّر مديرو المدارس نواب المجلس بأن وزارة التعليم لم تخصص ميزانية محددة لتوفير المطهرات والأقنعة لتوزيعها على الطلاب، وأن الطلاب غير محميين فعلا لوقاية أنفسهم من كورونا.

لهذا السبب، يجب على مسؤولي المدرسة أن يطلبوا من أهالي الطلاب وأولياء أمورهم المساعدة في تحضير المطهرات، أو عليهم شراء هذه المواد بحسب مانقلت عنه وكالة أنباء قوات الحرس.