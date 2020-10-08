وظائف لحملة الدبلوم والثانوية في تخصصي الملك فيصل #وظايف_شاغرة

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى في الرياض وجدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف الشاغرة في مدينة الرياض هي: كاتب (عدد 2) – أخصائي الامتثال (عدد 2)- أخصائي امتثال العقود (عدد 2)- مدير الإدارة العامة للامتثال- مدير الإدارة العامة لإدارة المخاطر.

محاسب- ممثل أول دخول المرضى- منسق المتقاعدين / الخريجين-محلل معالجة المعاملات- تقني تخدير-– محاسب مساعد- استشاري مساعد التخدير- عالم أبحاث مشارك.

مندوب مشتريات الصيدلية-مندوب مشتريات-فني الحالات الطارئة- مستشار الموظفين

– ممثل توظيف أول (عدد 2)– متابع ثالث– أخصائي المخاطر المالية– أخصائي مالي

– مدير خدمات التوظيف– مدير العلاقات الحكومية– سكرتير أول (عدد 5)– سكرتير ثاني

– ممارس مكافحة العدوى– محقق– محلل تقييم الوظائف والتعويضات– مدير قسم ادارة نظم المستخدم النهائي– فني غاز طبي– أخصائي مخاطر التشغيل– محلل الأداء والمكافأت

– فني ما بعد الطباعة.

منسق مشروع أول– اخصائي علاج وظيفي أول– كبير اخصائيي التشغيل– كبير محللي شؤون الموظفين– كبير فنيي الأشعة– كبير أخصائيي تصوير الاشعة البوزترونية– طبيب متخصص (عدد 3)– ممرض أول– أخصائي المخاطر الاستراتيجية والحوكمة– كاتب جناح

– أخصائي مخاطر المشاريع– مساعد أبحاث (عدد 4)– باحث مشارك (عدد 3)– أخصائي علاج تنفسي– عالم أبحاث.

كبير مندوبي المشتريات (عدد 4)– كبير أخصائيي تروية قلبية– كبير السائقين– كبير ممثلي التوظيف– كبير السكرتاريين (عدد 2).

الوظائف الشاغرة في مدينة جدة:

محلل التحليلات– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين– سكرتير أول– مدير الهندسة الميكانيكية– اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي– ممرض أول (عدد 3)

– ممرض ثالث (عدد 5)– مساعد مشرف خدمات النظافة– استشاري مشارك روماتزم

– استشاري طب الطوارىء– رئيس تمريض.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist