الاتحادان الإسباني والبرتغالي يسعيان لتنظيم مونديال 2030

أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبيالس، أهمية الاتفاق مع الاتحاد البرتغالي، من أجل ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، المشروع الذي أبرز أن العمل يجرى فيه مع الحكومة وجميع المؤسسات.

قال روبيالس: قطعنا خطوة أخرى مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، فرناندو غوميز، كي تستضيف إسبانيا والبرتغال كأس العالم، إنه مشروع دولة نعمل عليه معاً، وبالتعاون مع الحكومة، وكافة المؤسسات، من أجل تحقيق حلم وأمل تنظيم المونديال.

وأعرب روبيالس عن رضاءه تجاه الصورة التي تركها المنتخب الإسباني في لشبونة، بالتعادل دون أهداف مع بطل أمم أوروبا حالياً.

وأضاف: أهنئ اللاعبين والجهاز الفني، لعبنا على نحو رائع خلال فترات من المباراة، البرتغال لديها منتخب قوي وصنع فرصاً في الشوط الثاني، لكن هناك مراحل من اللقاء ظهر فيها المنتخب بصورة متميزة.