لعدم إساءة الاستخدام.. “فيسبوك” يحظر الإعلانات المتعلقة بالانتخابات الأمريكية 3  نوفمبر

صرحت شركة “فيسبوك” أنها ستوقف الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين ثانٍ المقبل.

وقالت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي عبر مدونة: “نخطط لوقف مؤقت لعرض جميع الإعلانات المتعلقة بالأمور الاجتماعية والانتخابية والسياسية في الولايات المتحدة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، لتقليل فرص حدوث التباس أو إساءة استخدام”.

وتابعت الشركة “سنبلغ المعلنين عندما نرى إمكانية إنهاء سياسة وقف الإعلانات السياسية”.

بدورها ذكرت سارة شيف، رئيسة وحدة الإعلانات السياسية في الشركة أنه من المتوقع أن يستمر الحظر المؤقت لمدة أسبوع تقريباً، لكن الأمر يظل عرضة للتغيير.

وتابعت في تصريحات صحفية قائلة “نحن نعلم أن هذه الانتخابات ستكون مختلفة عن أي انتخابات أخرى، نسعى لتعزيز المعلومات الموثوقة بشأن هذه العملية”.

وكانت “فيسبوك” ذكرت مؤخراً أنها لن تسمح بإدارة أي إعلانات سياسية جديدة قبل بداية الانتخابات الأمريكية بسبعة أيام، بالإضافة إلى حظر أي إعلان يستهدف التشكيك في النتائج.