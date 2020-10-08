تورطت في ممارسات مصرفية غير آمنة.. تغريم سيتي جروب 400 مليون دولار

خيبة أمل أصابت مجموعة سيتي جروب المصرفية عقب إقرار سلطات رقابية مصرفية في الولايات المتحدة غرامة مالية بلغت 400 مليون دولار، بسبب ممارسات وصفتها بغير الآمنة ، وتراجعت أسهم المجموعة بالبورصة متأثرا بالقرار.

قررت سلطات الرقابة المصرفية في الولايات المتحدة تغريم مجموعة سيتي غروب المصرفية العملاقة 400 مليون دولار بسبب مخالفاتها المصرفية.

وأعلن مجلس الاتحاد الاحتياطي الأمريكي، ومكتب مراقب العملة في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء الغرامة، وقالا إن “سيتي غروب تورطت في مماسات مصرفية غير آمنة وغير عقلانية”.

واتهم المجلس والمكتب المصرف، بالتقصير في إدارة مجموعة واسعة من المخاطر، والرقابة الداخلية والفشل في حل مشاكل على مدى سنوات.

من ناحيتها قالت المجموعة :”نشعر بخيبة أمل لأننا فشلنا في الوفاء بتوقعات الأجهزة الرقابية، ونحن ملتزمون تماماً بمعالجة المواضيع التي حُددت”.

وبعد إعلان الغرامة سجل سهم سيتي غروب تراجعاً طفيفاً في تعاملات ما بعد إغلاق البورصة الأمريكية.