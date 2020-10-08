ارتفاع هامشي لأسعار النفط .. وخام برنت يتداول أعلى 42 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط هامشيًا خلال التداولات الآسيوية مع اقتراب إعصار دلتا من خليج المكسيك، ورغم استمرار المخاوف بشأن الطلب مع ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية للمرة الأولى في أربعة أسابيع.

وجاء الارتفاع بدعم من إخلاء عمال النفط منصات الحفر في خليج المكسيك بأمريكا قبل إعصار دلتا، وتشير التوقعات إلى اشتداد الإعصار إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح تصل سرعتها إلى 120 ميلاً في الساعة (193 كيلومترًا في الساعة).

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% أو بقيمة 13 سنتًا عند 42.12 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.15% إلى 40.01 دولار للبرميل.