استقرار أسعار الذهب بالسعودية اليوم.. عيار 24 بنحو 227.51 ريال

استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس عند متوسط أسعار إغلاق أمس مع توقعات بالارتفاع، مع صعود أسعار الذهب عالميا نحو 1% مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 227.51 ريال (60.67 دولار) مقابل 227.82 ريال حوالي (60.74 دولار) دولار أمس الأربعاء والأسعار قبل احتساب “مصنعية” البائع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 199.07 ريال (53.09 دولار)، مقابل 199.35 ريال (53.15 دولار) أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (18) في السعودية نحو 170.63 ريال (45.50 دولار)، مقابل 170.87 ريال نحو 45.55 دولار في تعاملات الأربعاء.

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية نحو 7 آلاف و76 ريالا (1887 دولارا)، بينما سجل في تعاملات أمس الأربعاء 7 آلاف و85 ريالا (1889 دولارا).

ويعد سوق الذهب السعودي من أكبر أسواق المنطقة استهلاكا للمعدن الأصفر، وتحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة والهند.