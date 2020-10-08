عاجل… ولي عهد #الكويت: الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية

أكد سمو الشيخ مشعل الأحمد ولي العهد بدولة الكويت اليوم الخميس أن الكويت سنواصل مسيرتنا الريادية كدولة دستور ونهج ديموقراطي.

وقال في كلمة له امام مجلس الأمة عقب اداءه اليمين الدستورية اليوم أن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية وأن أمير الكويت الراحل ترك إرثا ومآثر ستبقى خالدة.

و قال مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي على تويتر إنه وافق الخميس على تعيين مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس.

وتولى الأمير نواف الأحمد الصباح السلطة بعد وفاة أخيه صباح الأحمد الأسبوع الماضي.

ومشعل في الثمانينات من العمر ويتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني.