“الذبابة الجريئة” تخطف الانظار بالوقوف على رأس بنس لدقيقتين

خطفت ذبابة الأضواء خلال المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومايك بنس، إذ وقفت الذبابة على رأس مايك بنس حينما كان يتحدث لمدة دقيقتين تقريباً، دون أن يشعر بها على ما يبدو.

شهدت مناظرة نائب الرئيس الأمريكي في انتخابات 2020 التي أقيمت بين نائب ترامب، مايك بنس، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، الأربعاء 7 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقائع طريفة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا.

البداية كانت مع ذبابة وصفها الأمريكيون بـ”الجريئة”، والتي ظهرت خلال المناظرة عندما كان بنس يتحدث إلى هاريس عن القوانين الخاصة بالشرطة الأمريكية، إذ سقطت الذبابة على رأس بنس وظلت تتحرك.

المرشح الديمقراطي جو بايدن لم يضيع الفرصة، بل استغل تلك اللقطة للسخرية من بنس، فقام بنشر صورة له على حسابه الرسمي على موقع تويتر وهو يحمل مضرباً للذباب، فيما دعا للتبرع لحملته مستخدماً مضرباً لقتل الذباب، في إشارة إلى أنه مستعد لاستخدامها على رأس نائب الرئيس الذي جلست عليه ذبابة خلال المناظرة.

الموقف الطريف تسبب في موجة سخرية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي المناظرة، الذين طالب العديد منهم بضرورة إجراء فحص كورونا لها، فيما تصدر وسم “ذبابة بنس” تويتر في أمريكا