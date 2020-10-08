تراجع حاد لـ”الليرة التركية” بسبب عقوبات أمريكية محتملة

تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس لتلامس مستوى منخفضاً قياسياً بلغته في الجلسة السابقة بعد تضرر المعنويات بسس مخاوف من عقوبات أمريكية محتملة، والصراع في منطقة القوقاز، واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وسجلت الليرة 7.89 مقابل الدولار لتختبر أضعف مستوى بلغته أمس الأربعاء عندما أغلقت عند 7.8815 ليرة مقابل الدولار.

وفقدت العملة التركية 25% من قيمتها هذا العام لأسباب من أهمها مخاوف على تبدد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتدخلات المكلفة في سوق العملة. لكن المخاوف الجيوسياسية أصحبت الآن عاملاً رئيسياً.

ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء، لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400، بعد تقرير ذكر أن تركيا تعتزم إجراء اختبار شامل لها.

وأثار دعم أنقرة لأذربيجان في نزاعها ضد قوات من أصل أرمني بمنطقة ناغورنو قره باغ توتراً.

وستكثف فرنسا والولايات المتحدة وروسيا جهودها لإنهاء القتال في القوقاز عبر محادثات تعقد في جنيف اليوم.