فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من مليون و58 ألف شخص حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليون و58 ألف شخص حول العالم منذ بدء ظهوره في كانون الأول العام الماضي وفق موقع وورلد ميتر الأمريكي.

وذكر الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لغاية الآن بلغ 36335835 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1058997 حالة بينما وصل إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس الى 27362412 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بتسجيلها 216572 حالة وفاة من أصل 7764875 تليها الهند مع تسجيل 105554 حالة وفاة من أصل 6832988 إصابة ثم البرازيل بتسجيلها 148228 حالة وفاة من أصل 5000694 اصابة.