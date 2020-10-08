ملجأ للحيوانات الضالة.. تكدس النفايات يهدد بنشر الأمراض في «رحاب الطائف»

تحول تراكم النفايات في حي رحاب بالحوية بمحافظة الطائف إلى ظاهرة تهدد صحة الأهالي مع انتشار الحشرات جراء تراكم النفايات بجوار المنازل واتهم المواطنون شركة النظافة بعدم إرسال حاوياتها وعمالها ،

وتحدث عدد من سكان رحاب لـ “الوئام ” عن معاناتهم، وقال خالد الحارثي إن الوضع لم يعد يطاق، حيث باتت سيارات النظافة تتأخر كثيراً، مما فاقم أزمة تراكم النفايات التي انتشرت عليها الحشرات وأصبحت ملجأ للحيوانات الضالة وتهدد صحة الانسان

وطالب محمد البقمي وحمد الشلوي الأمانة بإضافة حاويات للنظافة في الشوارع وأمام المنازل وتفريغها يومياً

وتذمر ضيف الله الثبيتي من تراكم الاعشاب والحشائش في الشوارع والممرات

أملين أن يجد صوتهم أذن صاغية من أمانة الطائف لإنهاء معاناتهم من تراكم النفايات أمام منازلهم