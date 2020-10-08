بالصور: كوادر نسائية تفتيشية تُغلق منشأتين لتزيين النساء بمكة

أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في وحدة الرقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة منشأتين نسائيتين ضمن نطاق بلديتي المعابدة والشوقية الفرعيتين؛ لوجود مخالفات في الإشتراطات البلدية تستوجب الإغلاق، وذلك بمشاركة كوادر نسائية مؤهلة في أعمال التفتيش على المُنشآت التجارية النسائية.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف الرقابة على الأسواق النسائية و محال التزيين والمشاغل النسائية بمكة المكرمة؛ للتأكد من سلامة جميع المعروضات، والالتزام بالإشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، وإغلاق المنشآت المُخالفة وتصحيح أوضاع محال التجميل والعمالة النسائية.