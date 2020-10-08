العاصمة المقدسة: إزالة عشرات اللوحات الاعلانية وإغلاق محطة وقود

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية اللوحات الإعلانية المخالفة المنتشرة على امتداد الشوارع العامَّة وداخل نطاق الأحياء السكنية بمنطقة الشوقية، وذلك في إطار جهودها لإزالة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي بإزالة 37 لوحة إعلانية مخالفة بمنطقة الشوقية، مشيراً إلى أنَّ اللوحات عشوائية وغير مُطابقة للوائح والاشتراطات البلدية، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق الأفراد والمؤسسات والشركات المُخالفة.

ودعا الحربي إلى ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية المشوهة للمظهر الحضري، عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

كما رفعت بلدية المعابدة 39 سيارة خربة وهياكل تالفة في مواقع عدة ضمن نطاق البلدية بعد كتابة الإشعار على المركبات وإعطاء مُلاكها مهلة قبل سحبها رسمياً من قِبل اللجنة.

وأكَّد رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري حرص أمانة العاصمة المقدسة على إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحياء السكنية.

مشيراً إلى ما تشكله ظاهرة السيارات المهملة من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي في البيئة والصحة العامة.

من جهة اخرى أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية اليوم محطة وقود مخالفة ضمن نِطاقها الإشرافي بمكة المكرمة، وذلك لعدم وجود رخصة لمزاولة النشاط.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي أن الفِرَق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود ضمن نطاق البلدية؛ لضمان سلامتها والتأكد من توافر المواصفات والمتطلبات الواردة في اللوائح البلدية، مشيراً إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق محطة وقود بكامل مرافقها وذلك لعدم تجديد ترخيص مزاولة النشاط.

وشدَّد “المالكي” على تطبيق الإجراءات النظامية بحق مشغلي المحطات المخالفة ومواصلة الحملات الرقابية للتأكّد من التزام جميع محطات الوقود بالأنظمة والتعليمات.