عبدالعزيز السديري يكتب… #الهلال وفراغ المستقبل

لا يجب أن يساور أي متابع رياضي الشك بأن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يعد الأكمل على المستوى المحلي وربما القاري أيضا على مستوى الجهازين الفني والإداري المتمتعين باحترافية عالية؛ توِّجت بتحقيق بطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا مؤخراً.

كما يملك أزرق العاصمة قائمة تضم أبرز اللاعبين الأجانب والمحليين في المنطقة، حيث يعد لاعبو الهلال مكونا رئيساً للمنتخب السعودي خلال المواسم الماضية وحتى الآن، فلا تكاد تخلو أي قائمة للأخضر عن تواجد مايقل عن ثمانية لاعبين بمختلف المراكز من الهلال.

وتشهد قائمة الهلال وجوها شابه تدعم التشكيل الأساسي بشكل متقطع يعد أبرزها ناصر الدوسري ومتعب المفرج، بالإضافة إلى المعار حاليا إلى التعاون ذعار العتيبي، إلا أنه بالرغم من التميز الهلالي على مستوى فريق كرة القدم وامتلاكه لأسماء شابة مميزة ذات تجربة جيدة على مستوى الدوري المحلي، لايمتلك زعيم الأندية أي لاعب ضمن قائمة المنتخب الأولمبي الذي حقق إنجازات تاريخية على مستوى الفئات السنية مؤخرا.

حيث حقق الجيل الحالي للمنتخب الأولمبي إنجازات غير مسبوقة خلال العقدين الماضيين على مستوى الفئات السنية، كان آخرها الوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، أهم البطولات على مستوى الفئات السنية بعد غياب دام أربعة وعشرين عاما منذ آخر مشاركة في العام 1996، كما حقق بطولة آسيا للشباب بعد غيابٍ ستة وعشرين عاماً منذ آخر لقب.

وقد تكون الأسماء مادون الثلاثة وعشرين عاما التي يمتلكها الهلال على مستوى الفريق الأول أو فريق الشباب مقاربة في المستوى مع لاعبي المنتخب الشاب بالرغم من عدم استدعائهم، إلا أن التجربة التي خاضها لاعبو الأخضر من خلال المشاركة في أهم المحافل العالمية مثل كأس العالم للشباب وأولمبياد طوكيو المقرر إقامتها في نهاية الموسم.

بالإضافة إلى تمرسهم في تحقيق البطولات والاحتكاك بنجوم أبرز الأندية العالمية مما سيكسب هذا الجيل خبرة عالية وثقافة تساهم في رفع مستوياتهم وجعلهم متقدمين بخطوة على أقرانهم كما يميز الأسماء التي مثلت “المنتخب التاريخي” أن معظمها تشارك بشكل أساسي فرقها والمنتخب الأول أيضا.

وبحكم تقدم الجيل الحالي للهلال في العمر؛ أصبحت مسألة تجديد الدماء في أزرق العاصمة مسألة وقت لا أكثر، وهو الأمر الذي يتطلب من إدارة الهلال تسريع خطواتها لتدعيم فريق كرة القدم بأسماء شابة ذات خبرة وتجربة من أجل بدء الاعتماد التدريجي على هذا الجيل، الامر الذي بدأت الأندية المنافسة بالعمل عليه.