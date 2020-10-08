ارتفاع المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية إلى 4.6 مليون طن خلال شهر سبتمبر

ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 23% خلال شهر سبتمبر من عام 2020 لتصل إلى 4.6 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.7 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2019، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.

وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 15 شركة ارتفاعًا في مبيعاتها، تصدرتها “أسمنت الجوف” بنسبة 78% تليها “أسمنت القصيم” بـ 50% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

فيما انخفضت مبيعات “أسمنت الشمالية” و”أسمنت الرياض” بنسبة 40% و5% على التوالي.

وأظهرت البيانات قيام 7 شركات بتصدير 181 ألف طن من الأسمنت خلال شهر سبتمبر 2020، في مقدمتها شركة “أسمنت السعودية”، والتي صدرت نحو 102 ألف طن، يليها “أسمنت نجران ” و”أسمنت ينبع” بتصدير نحو 35 ألف طن و13 ألف طن على التوالي.

أما على صعيد إنتاج الكلنكر، بلغ إنتاج الشركات 3.9 مليون طن خلال شهر سبتمبر 2020، والذي جاء مماثلا تقريبا للإنتاج في سبتمبر 2019.

في حين بلغت مخزونات الكلنكر في نهاية شهر سبتمبر من هذا العام 40.1 مليون طن، منخفضة بنحو 7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والتي بلغت حينها 43.1 مليون طن.

كما قامت 4 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر سبتمبر 2020، تصدرتها “أسمنت السعودية” والتي صدّرت نحو 226 ألف طن، يليها كل من “أسمنت الجنوبية” و”أسمنت ينبع” بتصدير 42 ألف طن و41 ألف طن على التوالي.