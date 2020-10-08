“شؤون الحرمين” لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأربعاء، أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين المعتمرين.

وقال متحدث باسم شؤون الحرمين إن خطة الرئاسة التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، وهي الوقاية، والتطهير، والتفويج، والتوعية.

وأضاف المتحدث: «قمنا بالتعاون مع وزارة الصحة بتجهيز 4 مقرات للعزل الصحي لأي معتمر تظهر عليه أعراض أو اشتباه بإصابته بفيروس كورونا». وتابع: «استقبلنا في اليوم الرابع ما يقارب 24 ألف معتمر، ولم تُرصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بفضل الله ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية».

وكانت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية استقبلت أولى طلائع المعتمرين من داخل المملكة، يوم الأحد الماضي، والتي تضم 6 آلاف معتمر بعد السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.