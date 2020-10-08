الصحافة الإنجليزية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول مهاجم برشلونة ليونيل ميسي

فجرت الصحافة الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت بأن مهاجم برشلونة، ليونيل ميسي، قد أجرى محادثة هاتفية خاصة من قبل مع البرتغالي جوزيه مورينيو، بشأن الرحيل عن برشلونة.

كان ميسي يستهدف الرحيل عن برشلونة والانتقال لتشيلسي، للعب تحت قيادة مورينيو في عام 2004 حيث كان يرغب في العمل مع المدرب البرتغالي.

وجاء ذلك عقب الموسم الرائع الذي قدمه مورينيو مع بورتو، وقادهم للتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي 16 عاماً فقط وقتها، عندما تم تعيين مورينيو، وكان يبلغ من العمر 17 عاماً في وقت لاحق من ذلك الشهر.

ووفقاً للتقارير الصحافية فإن هذه هي المرة الأولى، التي حاول خلالها ميسي الرحيل عن برشلونة.

وفي الصيف المنقضي، كان اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات يرغب في الرحيل عن صفوف “البلاوغرانا”.

جاء ذلك نتيجة لموسم سيء مر به برشلونة، أدى إلى إقالة اثنين من مدربيه، وهما إرنستو فالفيردي، وكيكي سيتين.

وفشل برشلونة في المنافسة مع ريال مدريد بالليغا الموسم الماضي حيث توج الملكي بالمسابقة وكان الجميع ينظر إلى برشلونة على أنه يمر بحالة فشل ذريع.

لكن أسوأ نقطة في الموسم كانت الضربة الساحقة التي قام بها بايرن ميونيخ عندما سحق النادي الكتالوني بثمانية أهداف وأطاح بهم من دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي قد أعلن عن رغبته في الرحيل عن برشلونة، وسط اهتمام من مانشستر سيتي بقيادى غوارديولا، الذي كان يداعبه ويطلب ضمه بالاتحاد، ولكن بارتوميو منع رحيل اللاعب مستنداً لقيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 700 مليون يورو.