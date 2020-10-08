“صحة الباحة” توضح حقيقة شراء ذوي مريض مستلزمات طبية

قالت صحة الباحة، ردا علي ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حالة المريض المنوم في مستشفى الملك فهد بالباحة، إن المريض يعاني من إصابات ناتجة عن حادث مروري تسبب بضرر للحبل الشوكي نتيجة لكسر في فقرات الظهر مع إصابة بالبطن وتم إجراء جراحة عاجلة للبطن اظهرت ، وجود إصابات وتمزقات بالأمعاء جراء الحادث تم معالجتها جراحيا.

وأوضحت أن جميع ما تم تقديمه يعد وفق البروتوكول والسياسات الطبية المتبعة.

وأضافت أنه يتم عمل الاحالات للمراكز المتخصصة وفق الرأي الطبي المعتمد مع الافادة بانه تم إرسال عدة إحالات وجاءت الردود بالرفض من جميع المستشفيات.

كما توضح صحة الباحة ان ما أثير في الخبر المتداول عن شراء ذوي المريض لبعض المستلزمات الطبية” غير صحية إطلاقا ولم يطلب منهم شيء من هذا القبيل” حيث أن جميع ما يحتاجه هذا المريض متوفر في المستشفى وفي مستودعات التموين الطبي في صحة

الباحة.

كما يحق لصحة الباحة الرفع بهذه الادعاءات وما سبقها لجهات الاختصاص حفظا لحقوق المنشأة والعاملين بها