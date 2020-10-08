40 ألف دولار تكلفة علاج “ترامب” من فيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية عن تكلفة علاج الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من فيروس كورونا المستجد، وكذلك تكلفة نقله إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني الذي خضع فيه للاختبارات والعلاج.

وخضع الرئيس، وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز”، لاختبارات فيروس كورونا، كما تلقى “الستيرويد” والأكسجين، وعلاجًا تجريبيًا بالأجسام المضادة، فيما بلغت قيمة كل ذلك أكثر من 100 ألف دولار، وهي نفس التكلفة العلاجية التي أقرّها النظام الصحي الأمريكي لعلاج أي مصاب بكورونا، فيما قُدرت تكلفة نقل الرئيس الأمريكي إلى ومن المستشفى بالطائرة الخاصة بنحو 40 ألف دولار.

يذكر أن الرئيس الأمريكي غادر يوم الإثنين الماضي المستشفى بعد قضاء ثلاثة أيام بداخله على خلفية إصابته بالفيروس، فيما أكد الأطباء المشرفون على حالته أن أعراض الإصابة لا تظهر عليه.