“أمازون” بيع حصة الشركة الهندية لأسهم بقيمة 3.4 مليار دولار ” انتهاك”

قالت شركة أمازون دوت كوم ، عملاق التجارة الأمريكية ، اليوم الخميس ، إن مجموعة تجارة التجزئة الهندية فيوتشر جروب انتهكت شراكة بموافقتها على بيع حصة بقيمة 3.4 مليار دولار من أسهم المجموعة الهندية إلى مجموعة ريليانس إنداستريز الملياردير الهندي موكيش أمباني.

وتقوم شركة فيوتشر ريتيل التابعة للمجموعة ، بعد فترة تتراوح بين 3 و 10 سنوات على توقيع عقد شراء 49٪ من شركات تجارة التجزئة في البورصة.

و اعتزام شراء التجزئة قسم التجزئة والجملة الجديد من مجموعة فيوتشر جروب المثقلة بالديون ، وهو ما يعني مضاعفة حصة ريليانس في سوق التجزئة بالهند.

وكانت مجموعة ريليانس ريتيل فينشرز التابعة لها ، أعلنت بالاستثمار على شركتي “ريتيل أند وول بيزنس” ولوجيستيكس أند ويرهاوسينج بيزنس “التابعتين فيوتشر جروب الهندية مقابل 24713 مليار روبية (336.3 مليون دولار).

وتعد الأعمال التجارية من خطة تدمج مجموعة فيوتشر ، كما سيتم نقل شركة “ريتيل أند هول سيل” إلى شركة “ريليانس ريتيل أند