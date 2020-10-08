ألمانيا: خوف من احتمال «انتشار خارج عن السيطرة» لكورونا

حذر لوثار فيلر مدير معهد روبرت كوخ لمراقبة الأمراض ومنعها في ألمانيا (الخميس) من «انتشار خارج عن السيطرة» لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وفي وقت سابق عبر وزير الصحة الألماني ينس شبان عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد – 19» في البلاد، التي بلغت وتيرتها اليومية أكثر من أربعة آلاف، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 36 مليون حتى صباح اليوم.

وكشفت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 36 مليوناً و77 ألف حالة.

كما أوضحت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 2.‏25 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات المليون و54 ألف حالة.