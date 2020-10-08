حملة ترامب توافق على إجراء المناظرة مع بايدن فى 22 أكتوبر والثالثة يوم 29

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توافق على إجراء المناظرة مع بايدن في 22 أكتوبر والثالثة يوم 29 من نفس الشهر.

وفى وقت سابق واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مهاجمة خصمه جو بايدن، المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، قائلا: “بايدن سيغلق الاقتصاد ويرفع الضرائب، ويقضى على التعديل الثانى”. وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: “بايدن سوف يغلق الاقتصاد، ويرفع ضرائبكم، ويقضي على التعديل الثاني، وسيغلق ويقطع التمويل عن الشرطة، ستكون الضواحي التالية، استعدوا، أيضا، وبشكل لا يصدق، يريد حشد محكمة الولايات المتحدة العليا، ليس هذا ما تريده الولايات المتحدة!”.