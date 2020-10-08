تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مراكز التأهيل بالرياض

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية أ. ابراهيم المعطش يتم بموجبها تطوير الخدمات المقدمة للفئات المشمولة بالرعاية داخل مراكز التأهيل والكادر الوظيفي العامل معهم.

وتتضمن الاتفاقية دعم مراكز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ البرامج الخاصة بهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم من الجهات الغير ربحية بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية لمنسوبي ومنسوبات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حرصاً على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة داخل المركز وتحقيقاً لرؤية المملكة التي أكدت على ضرورة التكامل بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المواطنين على نحو أفضل.