شؤون الحرمين: استمرار التعليم عن بعد بمعهد وكلية الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، باستمرار الدراسة عن بعد في معهد وكلية الحرم المكي، والمسجد النبوي، تزامنا مع القرار السامي بالاستمرار في تقديم الخدمات التعليمية لما تبقى من الفصل الدراسي الأول.

أكد أن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على صحة وسلامة طلاب العلم بمعهد الحرمين، وكلية المسجد الحرام والمسجد النبوي ، واستمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حريصة على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدةلى جميع الجهات المسؤولة والتي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة.