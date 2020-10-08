بمشاركة عربية و أوروبية .. مؤتمر “التهديد الإيراني لسلام و أمن الشرق الأوسط” يؤكد على التعاون من أجل مناهضة إرهاب طهران

انعقد عصر يوم الخميس الثامن من أكتوبرمؤتمر برعاية الاتحاد الأوروبي، وبحضور ممثلين عن دول الإمارات العربية المتحدة والعراق واليمن والبحرين والأحواز، تحت رئاسة عضو البرلمان الإيطالي فولفيو مارتشيلو، وذلك عبر خدمة الفيديو كونفرانس.

انعقد المؤتمر تحت عنوان: التهديد الإيراني لسلامِ وأمنِ الشرقِ الأوسط، واستعرض فيه المشاركون جوانب هامة من الإرهاب الإيراني، والتأثير التخريبي للمليشيات المسلحة المدعومة من نظام الملالي، وانتهى المجتمعون إلى ورقة عمل، تتضمن سبل التعاون لتضييق الخناق على حكام طهران، عبر استقطاب الرأي العام الأوروبي، لدعم العقوبات الاقتصادية، لما لها من تأثير مباشر في تفتيت منظمة الدعم المالي واللوجيستي للمليشيات في كل من العراق وسورية ولبنان واليمن، وتجفيف موارد النظام الإيراني في البنوك الغربية.

وتنبعُ أهميةُ هذا المؤتمرِ من اتفاقِ المشاركينَ على مواصلةِ التنسيقِ لحشدِ أكبرِ عددٍ من الدولِ الإقليميةِ والعالمية، لمناهضةِ الأنشطةِ الإرهابيةِ والعدوانية، للنظامِ الإيراني، والسَّعيِ لتحقيقِ العدالةِ لقضايا الشعوبِ غيرِ الفارسية، في جغرافيا إيران السياسية، وفي مقدمتِها قضيةُ الشعبِ الأحوازي، وكسبِ التأييدِ الدولي، لإنصافِ الأحوازيين، والوصولِ بهم إلى ممارسةِ حقِّهم في تقريرِ المصير، على أرضِهم العربيةِ التاريخية.