في بداية الطريق للمونديال.. ميسي يقود “التانجو” للفوز على الإكوادور

قاد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده إلى الفوز على نظيره الإكوادوري 1 / صفر يوم أمس في افتتاح مسيرة الفريقين بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 وذلك ضمن فعاليات الجولة الأولى من التصفيات.

وسجل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 13 على استاد “لا بومبونيرا” في بوينس آيرس. ويخوض المنتخب الأرجنتيني مباراته الثانية في التصفيات يوم الثلاثاء المقبل عندما يحل ضيفا على نظيره البوليفي في لاباز.

وتقام هذه التصفيات بمشاركة جميع المنتخبات العشرة في هذه القارة بنظام دوري من دور واحد لتتأهل المنتخبات صاحبة المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحب المركز الخامس ملحقا فاصلا مع منتخب من قارة أخرى على مقعد آخر في المونديال.