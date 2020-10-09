داود أوغلو لأردوغان: لا تطلب من الأتراك الصبر قبل كشف مصدر ثروتك وحاشيتك

قال رئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داود أوغلو في اجتماع لحزبه إنه ليس من حق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حث مواطنيه على التحلي بالصبر، قبل أن يكشف مصدر ثروته، هو وحاشيته.

وأضاف وفق ما نقل موقع “تركيا الآن” لا يصح استخدام المبادئ الدينية لتوجيه المواطنين إلى التحلي بالصبر في هذا السياق لأن هذا يسيء إلى الدين.

وعلى صعيد متصل، قال مدير الخزانة والتكاليف في حزب المستقبل، سيركان أوزكان، إن الحكومة لا تفعل الكثير لتطوير الاقتصاد بما أن البلاد يديرها فريق جاهل اقتصادياً، فقد باعوا 120 مليار دولار من العملات الأجنبية لموازنة قيمة التبادل بشكل غير قانوني. ورغم ذلك، بقي الدولار عند 8 ليرات.