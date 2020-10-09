شاهد التفاصيل: وظائف ادارة للجنسين بتخصصي الملك خالد للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

ووفقاً للتفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

أخصائي شؤون موظفين – Personnel Specialist

بكالوريوس أو ماجستير موارد بشرية وإدارة أعمال -خبرة سنتين لحملة البكالوريوس

ولحملة الماجستير لايشترط الخبرة.

مدير التوظيف – Recruitment Manager

بكالوريوس أو ماجستير موارد بشرية- إدارة مستشفيات -خبرة 6 سنوات للبكالوريوس

أو 4 سنوات للماجستير منها سنتين في القطاع الصحي.

سكرتير – Secretary

دبلوم أو بكالوريوس إدارة أعمال, إدارة عامة, إدارة مستشفيات, إدارة مكتبية, سكرتارية) أو ما يعادلهم- لا يشترط الخبرة.

مساعد شؤون موظفين : دبلوم موارد بشرية, إدارة مستشفيات, إدارة أعمال أو ما يعادلهم

خبرة لا تقل عن سنة في مجال الموارد البشرية أو التوظيف أو الإدارة.

سكرتير تنفيذي – Executive Secretary : دبلوم أو بكالوريوس إدارة أعمال, إدارة عامة, سكرتارية, إدارة مكتبية-خبرة سنتين كسكرتير لحملة الدبلوم-لحملة البكالوريوس لا يشترط الخبرة.

مدير الرواتب – Payroll Manager: بكالوريوس أو ماجستير محاسبة, مالية, إدارة أعمال

خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات بمنصب إشرافي (للبكالوريوس)- أو 6 سنوات منها 3 سنوات بمنصب إشرافي للماجستير.