رسمياً: فتح التسجيل ببرنامج الدعم المالي للعاملين في تطبيقات نقل الركاب

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن فتح التسجيل في مبادرة الدعم المالي للأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات – تطبيقات نقل الركاب للسعوديين والسعوديات وفق التفاصيل التالية :

عن منصة وصل: تعتبر (منصة وصل) الأداة الرئيسية لإدارة نشاط النقل الموجه، وسيتم الدعم للعاملين بناءً على ما توفره المنصة من معلومات خاصة بالسائق وعدد الرحلات .

النقل الموجه : هو نشاط نقل الركاب، بتوجيه سيارات الأجرة الخاصة أو السيارات الخاصة لنقل الركاب بأجر بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

ومن ضمن شروط الانضمام للبرنامج أن يكون المتقدم سعودى الجنسية والعمر من 20 الى 60 سنه وأن لا يكون المتقدم على رأس العمل.

ان لا يكون طالبا أو متقاعدا وان لا يكون صاحب سجل تجاري وغير مستفيد حالي من برامج دعم الصندوق مع التسجيل في تطبيقات توجيه المركبات واصدار وثيقة العمل الحر.

ولمزيد من المعلومات والتسجيل عبر الرابط التالي:

https://freelance.sa/transportation-drivers