90 حافظاً وحافظة لكتاب الله بالجبيل #يوم_الجمعة

أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الجبيل، أن عدد الحافظين لكتاب الله للعام الماضي (1441هـ) بلغ 90 حافظاً وحافظة، يمثلون 11 جنسية، من بينهم حافظ عمره 8 سنوات، وحافظة عمرها 65 عاماً.

وأوضح مدير عام الجمعية خالد الجبر، أن جائحة كورونا لم تكن عائقاً في تنفيذ البرامج والخطط التعليمية، من خلال استمراها عبر التعليم عن بعد، باستخدام برامج الاتصال المرئي، ومقارئ الجمعية الإلكترونية، وتحويل الحلق القرآنية في المساجد والمدارس إلى فصول وحلق افتراضية تعمل لجميع المستويات، إضافة إلى عمل الإدارة بالاختبارات وإصدار الشهادات إلكترونيًا.