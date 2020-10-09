مصادرة وإتلاف 60 طناً من اللحوم واغلاق 3 أفران بمكة المكرمة

كثًّفت وكالة الخِدْمات ممثلةً في الإدارة العامة للإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة أعمال الاستكشاف والمكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك، ومكافحة آفات الصحة العامة بمكة المكرمة والقرى التابعة لها، حيث جرى العمل على رصد واكتشاف البؤر ورشها بالمبيدات المناسبة، بالإضافة إلى ردم وسحب المياه من المستنقعات وأماكن تجمعها، بمشاركة 857 فرداً من القوى العاملة.

وجرى استكشاف ومكافحة الآفات في عدة مواقع متفرقة بنطاق بلدية جنوب مكة الفرعية، شملت حي الشامية الجديد، وحارة الباب الجديد، والصفوة، ودار السلام، حيث تمت تغطية 248 وحدة سكنية، و40 مبنىً تحت الإنشاء، و5 مساجد وساحات، وتعقيم 125 حاوية للنفايات، و17 موقعاً لتجمعات المياه، وحديقة عامة.

فيما كثَّفت أمانة العاصمة المقدسة أعمال الاستكشاف ومكافحة البعوض ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية بالأحياء والقرى التابعة لها، شملت حي النسيم، والعوالي، والحسينية، والجامعة، والعزيزية، والمرسلات، والهجرة، والسنابل، وملكان، ووادي نعمان، وجرى تغطية 1539 وحدة سكنية، و103 مبانٍ تحت الإنشاء، و18 مسجداً وساحة، و77 منزلاً مهجوراً، وتعقيم 242 حاوية للنفايات، و5 حدائق عامة، و85 موقعاً لتجمعات المياه.

وقامت الأمانة بمتابعة أعمال الاستكشاف والمكافحة ضمن نطاق بلدية الشوقية الفرعية، شملت حي بطحاء قريش، والكعكية، والعكيشية، والشوقية، والمحمدية، والبساتين، وطوى، والملك فهد، وجرى تغطية 1112 وحدة سكنية، و114 مبنىً تحت الإنشاء، و9 مساجد وساحات، و6منازل مهجورة، وتعقيم 250 حاوية للنفايات، و3 حدائق عامة، و32 موقعاً لتجمعات المياه.

من جهة أخرى واصلت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملاتها الميدانية لمكافحة الباعة الجائلين المخالفين بحي النكاسة بمكة المكرمة، بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة.

وشملت الحملة المنفذة مساء أمس مصادرة وإتلاف 60 طناً من اللحوم والأسماك والخَضْروات والفواكه مجهولة المصدر وغير الصالحة لاستهلاك الآدمي، ومنع مُمارسة البيع بطُرق غير نظامية في الطرقات العامة، وتأمين الأجواء الصحية الآمنة، وتحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي.

كما كثَّفت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الميدانية على المخابز وأفران بيع التميس ضمن نطاقها الإشرافي بمكة المكرمة؛ للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وقامت الفرق الرقابية التابعة للبلدية بإغلاق 3 أفران؛ وذلك لمخالفة الشروط الصحية للتجهيزات، ومخالفة تخزين المواد الغذائية، وعدم استخدام الأطباق الورقية.

وشدَّدت البلدية على منع استخدام الأكياس البلاستيكية أو قطع الكرتون الملوثة، والالتزام باستخدام الأطباق الورقية النظيفة؛ لحفظ أقراص التميس، ومنع تعبئة الفول في الصحون والأكياس البلاستيكية واستبدالها بالقصدير، للمحافظة على الصحة العامة.