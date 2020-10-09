إصابة قائد قاعدة عسكرية إسرائيلية كبيرة بكورونا

أفاد تقرير إخباري اليوم الجمعة بإصابة قائد قاعدة كبيرة للجيش الإسرائيلي في جنوب البلاد بفيروس كورونا.

ولم تفصح هيئة البث الإسرائيلي عن اسم أو رتبة القائد المصاب.

وقالت الهيئة، إن القاعدة تستخف بتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية، وصور أمس الخميس العديد من جنودها بلا كمامات، ولا يحافظون على التباعد الجسدي.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة تسجيل 3692 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي الإصابات إلى 268393، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1864.

كانت إسرائيل فرضت أول إغلاق في مارس الماضي، ثم خففته في مايو.