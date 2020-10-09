عمان: منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات جزئيا لمدة أسبوعين لاحتواء كورونا

قررت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في عمان، اليوم الجمعة، منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد 11 أكتوبر وحتى يوم السبت 24 أكتوبر.

كما قررت حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر و إعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أُعِيدَ فتحها مسبقًا ولم تلتزم بالاشتراطات الموضوعة، وستقوم الجهات المختصّة بالإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق ونشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.

وأهابت اللجنة، بحسب بيان لوكالة الأنباء العمانية، بالجميع وخصوصاً الشباب التقيّد التام بجميع الإجراءات الوقائيّة على المستوى الفردي والجماعي، ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.