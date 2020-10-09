“هيئة المنافسة” تغرم “بيبسيكو” 10 ملايين ريال بسبب “اتفاقية استحواذ”

غرمت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم الجمعة، شركة «بيبسيكو سيرفسز إل إل سي» التي تعمل في مجال المشروبات الغازية، عشرة ملايين ريال.

وقالت الهيئة إن “شركة «بيبسيكو سيرفسز إل إل سي» المذكورة ارتكبت مخالفتين هما: عدم الالتزام بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي (الاستحواذ)، والثانية: الاتفاق والتنسيق على التقسيم الجغرافي بالعقد المبرم بينها وبين منشأة أخرى -سيتم الإعلان عن اسمها لاحقا-.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنه “تم تغريم الشركة 10 ملايين ريال وفقًا للقرار الصادر بشأنه حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لعام 1440هـ، ونُشر القرار بتاريخ 9 أكتوبر 2020”.