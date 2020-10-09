النصر يؤكد استكماله حقوقه النظامية ويدرس الرفع لـ”كاس”

أكد مجلس إدارة نادي النصر بقيادة د. صفوان بن سليمان السويكت استكماله لكافة الإجراءات النظامية في الاحتجاج المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني من خلال تسليم ورقة الاحتجاج خلال ساعتين بعد نهاية المباراة، ودفع الرسوم وتقديم مذكرة الاحتجاج الرسمية في غضون 68 ساعة، وهي الفترة الزمنية المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفقا للمادة (59)، وحيث أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي قد أرسلت منطوق القرار برفض الاحتجاج لأسباب موضوعية وليس كما يزعم البعض لأسباب شكلية عليه فإن إدارة نادي النصر تؤكد استكمالها للحقوق النظامية المكفولة باللوائح والأنظمة من خلال طلب الحيثيات ثم استئناف القرار لدى لجنة الاستئناف بالاتحاد الآسيوي والرفع المحكمة التحكيم الرياضية (CAS) في سويسرا عند الحاجة وفق ما تنص عليه الأنظمة.

ووجهت الإدارة الشكر لوقفة الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة ياسر المسحل على جهودهم في هذه القضية.