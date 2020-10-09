أوروبا: 100 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد

سجلت القارة الأوروبية للمرة الأولى أكثر من 100 ألف حالة إصابة بكورونا في يوم واحد وهو ما رصدته دول القارة أمس الخميس إذ شهدت دول مثل روسيا وبريطانيا تصاعداً مطرداً في عدد المصابين يومياً على مدى الأيام الخمسة الماضية.

وواصلت حالات الإصابة في أنحاء أوروبا الزيادة على مدى الأيام السبعة الماضية على الرغم من أن انتشار المرض في دول من الأكثر تضرراً مثل الهند والبرازيل بدأ في الانحسار.

وتركز التفشي في أوروبا في بريطانيا وروسيا وإسبانيا وفرنسا إذ سجلت كل دولة منهم أكثر من 10 آلاف حالة يومياً على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وسجلت القارة الأوروبية حتى الآن 16% من إجمالي إصابات كورونا في العالم ونحو 22% من الوفيات بالمرض. وأمس الخميس عندما تخطت الحالات اليومية في القارة الـ100 كانت أوروبا الشرقية أكثر منطقة تضرراً بأكثر من 33600 حالة يومياً.

وكان متوسط العدد اليومي لحالات الإصابة في أوروبا عند 78 ألف حالة في بداية أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بمتوسط بلغ 47500 حالة في سبتمبر (أيلول).