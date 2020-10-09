السودان: 7 مليارات دولار تكلفة اتفاق السلام

كشفت وزيرة المالية السودانية هبة محمد أن تنفيذ اتفاق السلام بين الحكومة في الخرطوم والحركات المسلحة قد يكلف 7.5 مليارات دولار.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) على موقعها الرسمي الخميس، عن محمد قولها إن “تنفيذ السلام مسؤولية تضامنية ولديه متطلبات سياسية وأمنية ومجتمعية واقتصادية..تحتاج إلى موارد ضخمة تقيم بما لا يقل عن 7.5 مليار دولار يجب توفيرها خلال العشر سنوات المقبلة”.

وفي الثالث من أكتوبر ، وقعت الحكومة اتفاق سلام مع 5 حركات مسلحة و5 حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان.

وكانت هذه الحركات قد خاضت تمرداً ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي أطيح في العام 2019.

ويتضمن الاتفاق 8 بروتوكولات تتعلق بقضايا ملكية الأرض والعدالة الانتقالية والتعويضات وتطوير قطاع الزراعة والرعي وتقاسم الثروة وتقاسم السلطة وعودة اللاجئين والمشردين، إضافة للبروتوكول الأمني والخاص بدمج مقاتلي الحركات في الجيش الحكومي ليصبح جيشاً يمثل كل مكونات الشعب السوداني.