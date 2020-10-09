الحكومة اليمنية: تقدم لقوات الجيش بدعم التحالف في مختلف جبهات الجوف

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية يواصلون تقدمهم في مختلف جبهات القتال بمحافظة الجوف، ويتمكنون من تحرير سلسلة جبال النضود شرق مدينة الحزم،ويحققون تقدما جديدا شرق منطقة المرازيق خلال معارك دارت منذ فجر اليوم الجمعة.

وأضاف أنه ما تزال المعارك مستمرة وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش والمقاومة وحالة انهيار واسعة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، والمجاميع الحوثية تترك مواقعها وتلوذ بالفرار باتجاه معسكر اللبنات معقلها الاخير قبل مدينة الحزم.